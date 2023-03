Angriff auf TV-Gebäude in Tirana: Wachmann tot

In Albaniens Hauptstadt Tirana haben in der Nacht auf Montag mehrere bewaffnete Täter den Firmensitz des TV-Senders Top Channel überfallen. Dabei war ein Wachmann (60) so schwer verletzt worden, dass er noch am Weg ins Krankenhaus starb. Derzeit hält sich auch Alexander Van der Bellen in Tirana auf. Österreichs Bundespräsident zeigte sich zutiefst schockiert von der Tat.