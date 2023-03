Schwarz-Blau „aus Verantwortung für das Land“

Bei E-Fuels auf Wissenschaft vertrauen

Es ging in der Pressestunde auch ums Auto und die umstrittenen E-Fuels: Bei einem Gipfel will sich der Kanzler in den kommenden Wochen mit den Herstellern Möglichkeiten der Finanzierung von Forschung besprechen. Er vertraue der Wissenschaft mit Blick auf E-Fuels. Ziel müsse sein, „unsere Technologie“ in die Zukunftsmärkte zu exportieren, verwies er auf den Boom an klimaschädlichen Kohlekraftwerken in China.