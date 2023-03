Mikl-Leitner: „Kein Wort mit Kickl gesprochen“

Der Vorwurf der israelischen Kultusgemeinde ist, dass man mit der FPÖ-NÖ den rechten Rand in die Regierung holt. Wie können Sie mit Politikern regieren, die antisemitische Äußerungen tätigten?

Ich stehe mit der Israelitischen Kultusgemeinde seit Jahrzehnten in engem Kontakt. Ich erfahre aus der jüdischen Gemeinschaft auch Verständnis für diese Entscheidung, auch wenn man sich dies nicht öffentlich zu sagen traut. Wir stehen jetzt jedenfalls am Prüfstand, uns hier zu beweisen. Und das tun wir auch - wenn ich an den Chabad Campus für jüdisches Leben denke, der im Schloss Sooß bei Melk eingerichtet ist.