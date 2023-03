Weniger Sozialleistungen locken keine Pflegekräfte

NEOS: „Keine ersthafte Politik“

NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger ortete bei Nehammers Vorstoß zur Sozialhilfe-Kürzung für Zuwanderer „keine ernsthafte Politik“, denn bisher sei überhaupt nicht klar, was er damit meine. Die ÖVP solle ihre Vorstellungen klar vorlegen, dann könne man diese - auch rechtlich - prüfen, so Meinl-Reisinger in einer Pressekonferenz. Sie erinnerte daran, dass in diesem Themenfeld so gut wie alles aus der Ära Türkis-Blau vom Verfassungsgerichtshof bzw. auf europäischer Ebene aufgehoben worden sei. Die NEOS würden sich jedenfalls allem entgegenstellen, was den Arbeitskräftemangel im Land weiter befeuere.