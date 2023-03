Nach Corona-„Traumata“: Versöhnung abgesagt

Es passierte vor sechs Wochen. In einem Hintergrundgespräch ließ Kanzler Karl Nehammer seinen Gedanken freien Lauf. Drei Jahre nach Ausbruch der Pandemie sei es an der Zeit, einen „Versöhnungsprozess zu starten“. Die „Traumata“ aufzuarbeiten, sei sein Ziel, kündigte der Kanzler an.