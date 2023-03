Klima-Aktivisten: Extrawünsche wie Superstars

Lange Zeit war es verdächtig ruhig um die Aktivisten der Lobau-Besetzung. Jetzt machen sie wieder mobil. Von 27. bis 29. März findet in Wien die europäische Gaskonferenz statt. Auf Einladung der OMV werden dazu hochrangige Vertreter der Gaskonzerne sowie Finanzinvestoren und Lobbyisten erwartet. Das lockt auch Hunderte Aktivisten aus ganz Europa an. „Gemeinsam will man die Champagner-Party crashen“, heißt es.