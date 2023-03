Johanna (12) gibt es in der Schule doppelt

Johanna ist eine Zwölfjährige wie viele andere: Sie liebt ihren Hund über alles, in ihrem Zimmer gibt es viel Rosa und sie rollt manchmal mit den Augen, wenn ihre Mama etwas sagt. Und Johanna ist ein Roboter - auf den Standpunkt kommt es an: Während sie daheim per Computer dem Unterricht folgt, ist sie für ihre Klasse der „Avatar“ in der ersten Reihe.