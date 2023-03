Seestadt Aspern als Biotech-Zentrum Wiens

Wertschöpfungskette bleibt in Österreich, 100 neue Arbeitsplätze

Auf einer Fläche von 4500 m2 wird in der ersten Ausbaustufe ein Produktionsgebäude mit Qualitätskontrolllabors und Bürobereichen errichtet. In einer weiteren Ausbaustufe wird der Standort um ein zusätzliches Produktionsgebäude sowie ein Multifunktionsgebäude mit Forschungs- und Entwicklungslabors erweitert. „Mit der Standortwahl setzen wir ein starkes Signal für den Wirtschafts- und Forschungsstandort Wien. In einem ersten Schritt werden wir hier bis zu 60 neue Arbeitsplätze schaffen, für den Vollbetrieb wollen wir den Mitarbeiterstand in der Produktion dann auf 100 Personen aufstocken“, so Necina.