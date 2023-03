Welser Sprengmeister stand brennend am Balkon

Großeinsatz in Wels-Noitzmühle in Oberösterreich in der Nacht zum Freitag. Nach einer Explosion musste ein Hochhaus evakuiert werden. Während der Löschmaßnahmen entdeckten die Florianijünger eine Leiche - vermutlich den Mieter jener Wohnung, wo die Detonation stattgefunden hatte. Zuvor war dieser brennend am Balkon gesehen worden.