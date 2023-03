Schwedisches Parlament stimmte für NATO-Beitritt

Die türkische Regierung blockiert die Aufnahme des nordeuropäischen Landes mit dem Argument, dass es nicht konsequent genug gegen „Terrororganisationen“ vorgehe. Um diesen Streit beizulegen, hat die schwedische Regierung kürzlich einen Entwurf für härtere Terrorgesetze vorgelegt. Ungarn will noch im März über einen NATO-Beitritt Finnlands abstimmen. Die Entscheidung für Schweden könnte hingegen später getroffen werden. „Wenn das tatsächlich so wird, finde ich, dass uns Ungarn eine Erklärung schuldet“, sagte Außenminister Tobias Billström am Mittwoch.