Finnland in die NATO: Erdogan sagt nun doch Ja

Erdogan forderte das türkische Parlament auf, dem finnischen NATO-Beitrittsgesuch zuzustimmen. Die Türkei habe „beschlossen, den Prozess zu Finnlands NATO-Beitritt in unserem Parament zu beginnen“, sagte er nach einem Treffen mit dem finnischen Präsidenten Sauli Niinistö in Ankara. Damit könnte die Aufnahme Finnlands noch vor der Wahl in der Türkei am 14. Mai vom Parlament ratifiziert werden.