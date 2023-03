Die Pläne zur Zukunft der Mobilität in Klagenfurt

Weil es mit dem Verkehr wie mit dem Klima ist: Wir alle wissen, dass wir etwas tun müssen - aber es ist halt so schwer mit dem Anfangen. Deshalb beleuchten wir Wege, die möglich sind. Und loten aus, in welche Richtung es gehen kann. Zum Orientieren, zum Informieren, zum Mitreden. Ein Blick in die Zukunft des öffentlichen Verkehrs in Klagenfurt.