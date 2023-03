Helden, die der Polizei halfen, Täter zu fassen

Zuerst stritt der Beschuldigte alles ab. Doch die in seinem Auto sichergestellten Beutestücke wie Brieftasche, Bankomatkarten und Bargeld überführten ihn als Dieb. Beamte der Polizeiinspektion Apetlon konnten daraufhin nachweisen, dass der Kriminelle auch in einer Filiale in Frauenkirchen einen Geldbörsendiebstahl verübt hatte. Mit der darin befindlichen Bankomatkarte kaufte der Täter in einer Trafik in St. Andrä und im Lebensmittelgeschäft in Illmitz ein. Festnahme!