Wie geht Offensiv-Ass Cham damit um? „Für mich ist beides kein Problem. Ich habe gerne den Ball, kann aber genauso gut umschalten“, erzählt der 23-Jährige, der am liebsten Zehner, dazu rechts am Flügel spielt. Und als Dauerbrenner für Schwung sorgt. Vor der 0:1-Niederlage bei Lens und Teamkollege Kevin Danso traf „Mo“ beim Heim-1:1 gegen Montpellier per Elfer zum 1:0 und glänzte beim 1:1 bei Paris SG (Senny Mayulu, 17-jähriger Bruder von Rapid-Stürmer Fally, feierte sein Startelf-Debüt). „Parc des Princes, tolle Kulisse – bei PSG zu spielen, ist extravagant. Dazu waren meine Familie und Freunde im Stadion.“ Nach Abpfiff kam Cham, der einen Freistoß knapp über die Latte gesetzt hatte, mit Frankreichs Superstar Kylian Mbappé ins Gespräch. „Er war freundlich und hat mir viel Glück gewünscht.“ Auch schon fürs Gruppenduell bei der EM, wo der Wiener als heißer Kaderkandidat gilt? „Nein“, lacht er. „Ich glaube, Mbappé weiß nicht, wer genau ich bin und dass ich für Österreich spiele.“ Dabei gab’s beim März-Lehrgang das Comeback, beim 6:1 im Happel-Stadion gegen die Türkei einen Kurzeinsatz. „Ein schönes Gefühl und eine riesige Ehre, für mein Land auflaufen zu dürfen. Jetzt versuche ich, im Verein mein Bestes zu geben, damit ich eine Chance auf die EM habe.“ Noch dazu in Deutschland, wuchs er doch nach seinen ersten Jahren in Penzing in Hannover auf.