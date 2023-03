SPÖ: Großes Misstrauen zwischen beiden Lagern

Ludwig für Befragung erst nach Salzburg-Wahl

In diesem Punkt könnte es allerdings ein Umdenken geben, denn der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig sprach sich nun ebenfalls dafür aus, die Landtagswahl abzuwarten. Aus dem Umfeld von Doskozil wollte sich offiziell niemand zu Wort melden. Die Ablehnung von Kopietz wurde am Wochenende anonym in den Medien lanciert. Der Landeshauptmann befindet sich derzeit mit dem SPÖ-Landtagsklub zu einem internationalen Austausch in Brüssel.