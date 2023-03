Der Weg zum Himmel wird künftig viel teurer

Ursprüngliche Planungsgrundlage

„Die 2,5 Millionen Euro hätten als Planungsgrundlage gedient. Neben Denkmalschutz, gestiegenen Baukosten, Brandschutz, Belüftung und Technik treiben auch Adaptierungen am Gebäude wie Bühnenelemente die Kosten in die Höhe“, heißt es dazu aus dem Rathaus. So werde der bis dato nur wenig und nur intern nutzbare, versiegelte Innenhof des Klosters aus dem Jahre 1712 bald multifunktional verwendbar und für Veranstaltungen mit bis zu 400 Personen begehbar.