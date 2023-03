Beide Lager in SPÖ-Wahlkommission vertreten

Noch bevor die Details zur SPÖ-Mitgliederbefragung festgelegt worden sind, gibt es weitere Unstimmigkeiten. Die burgenländische Landespartei misstraut dem Leiter der Wahlkommission, Harry Kopietz, und will eine andere Person an der Spitze sehen. Grundsätzlich sind in der Kommission beide Lager vertreten.