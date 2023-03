Noch vor Kampfabstimmung: SPÖ droht neuer Streit

Im Ringen um den SPÖ-Chefsessel gehen Pamela Rendi-Wagner und Hans Peter Doskozil nach jahrelangen Querschüssen offen auf Konfrontation. Eine Mitgliederbefragung soll Klarheit an der Parteispitze bringen. Kommende Woche will die SPÖ Details dazu fixieren. In einem Präsidium sollen die Verfahrensregeln festgelegt werden - aber selbst hier droht nun Streit zwischen den Lagern.