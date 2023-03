SPÖ legt Details zur Befragung der Mitglieder fest

Das Präsidium soll am Mittwoch ab 13 Uhr im Parlament zusammenkommen. Zur anstehenden Befragung der Mitglieder über die SPÖ-Parteispitze gibt es noch vieles zu regeln, etwa wer die Befragung überhaupt leitet. Das Statut sieht hier die Wahlkommission als Organisatorin vor. Die wurde beim vergangenen Bundesparteitag mit Harry Kopietz an der Spitze gewählt, einem Vertreter der Wiener Landespartei, der hinter Amtsinhaberin Pamela Rendi-Wagner steht. In der Wahlkommission sind aber auch Vertreterinnen und Vertreter, die dem Doskozil-Lager zugerechnet werden.