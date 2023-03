Totschnig lehnt Mercosur-Handelsabkommen weiter ab

Die Lebensmittelproduktion in Europa folge strengen Regeln, sagte Totschnig am Montag in Brüssel. Das Mercosur-Handelsabkommen betrifft Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay. Ein Parlamentsbeschluss aus dem Jahr 2019 verpflichtet die Bundesregierung eigentlich zu einer ablehnenden Haltung, doch die EU-Kommission treibt den Pakt voran.