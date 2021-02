Mehrheit im Nationalrat gegen Mercosur-Abkommen

„Hintertür“ und „Blendgranate“

Für SPÖ und FPÖ legt die Formulierung einer Ausschuss-Feststellung der Koalition, wonach man Mercosur in der derzeitigen Form ablehne, nahe, dass das Abkommen am Schluss doch kommt. SPÖ-Mandatar Dietmar Keck vermuten den Versuch, eine Hintertür zu öffnen. Der FPÖ-Abgeordnete Peter Schmiedlechner sprach gar von einer Blendgranate. Beide argumentierten mit der Klimaschädlichkeit des Abkommens durch weitere Regenwald-Rodungen für Anbauflächen und dem Einsatz von in Europa verbotenen Pestiziden in Brasilien.