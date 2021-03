Vizekanzler Kogler bekräftigt Veto gegen Mercosur

Grünen-Chef Werner Kogler hat in einem offenen Brief an den amtierenden EU-Ratspräsidenten, den portugiesischen Premierminister Antonio Costa, Österreichs Veto gegen das Mercosur-Handelsabkommen bekräftigt. In dem Schreiben fordert der Vizekanzler Costa auf, auch von einem Beschluss mittels einer unverbindlichen Zusatzvereinbarung oder Aufspaltung des Abkommens Abstand zu nehmen.