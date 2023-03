Millionencoup in Kärnten: Drogen im Gebetsteppich

Cobra-Einsatz bei Postlieferung

In Kärnten ist dies vor wenigen Monaten auch gelungen. Im Postverteilerzentrum Wien konnten verdächtige Pakete aus Armenien entdeckt werden, die alle an den Angeklagten in Villach gehen sollten. Bei einer fingierten Übergabe rückte das Einsatzkommando Cobra an, um den Verdächtigen festzunehmen. In den Postsendungen waren Geschenkboxen - mit Gebetsteppich, Vase und Tischläufer. Und in diesen befanden sich insgesamt 3,2 Kilo Meth, die über Villach nach Japan gehen sollten. „Dort hat ein Gramm einen Schwarzmarktwert von 1000 Euro“, berichtet die Staatsanwältin. „Wir reden hier also von einem Coup über mehr als 3 Millionen Euro!“