Punk-Festival findet heuer im Grünen statt

Punk ist in Zeiten von Krisen wieder im Trend

Noch im Vorjahr hatte das „Sbäm Fest“ in der Linzer Tabakfabrik stattgefunden, für Beham war es ein Erfolg gewesen. Er zählt zu den wenigen in Österreich, die vom Punkrock leben können: „Wir veranstalten Konzerte, bieten ein Plattenlabel und machen Artwork für Bands.“