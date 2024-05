Statt Maibock hatte ein Jäger einen Wolf im Visier

Auf der Suche nach Revier

„Wir kennen das Video, laut Färbung und Bewegungsmuster könnte es ein Wolf gewesen sein“, meint auch der oö. Wolfsbeauftragte Gottfried Diwold. „Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es sich um ein Jungtier handelt, das auf der Suche nach einem eigenen Revier ist.“ Was heikel werden könnte, da momentan viele Tiere wieder auf die Weiden kämen. „Ich glaube aber nicht, dass der Wolf in der Gegend bleibt. Er wird eher in große Waldgebiete weiterziehen“, so Diwold.