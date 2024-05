Hier schlagen die Herzen der Pferdefans höher!

Er misst gerade einmal einen Meter an der Schulter und ist schon ein Pferd: Das Shetland-Pony Schecko hat heute seinen ersten großen Auftritt bei der Messe „Pferd Wels“, die die „Krone“ präsentiert. „Hier ist eine super Gelegenheit für den 3-Jährigen, sich an lautere Umgebung zu gewöhnen“, sagt Pferdeflüsterin Enna. Und schon sind die beiden in der Arena unterwegs. Insgesamt sind heuer 500 Pferde auf dem Gelände.