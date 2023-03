Der Frühling ist da! Wetter wird mild, wenig Regen

Am Donnerstag legt sich mit westlicher Höhenströmung eine Störungszone über Österreich. Rasch breiten sich dichte Wolkenfelder aus und vor allem an der Alpennordseite und im Norden ist mit etwas Regen zu rechnen. Im Norden frischt lebhafter Westwind auf, sonst weht der Wind meist nur schwach aus Südost bis West. Drei bis neun Grad hat es in der Früh, 15 bis 20 Grad maximal am Nachmittag.