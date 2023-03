Geständiger Soldat für „Fake News“ verurteilt

Der bekannte Kremlgegner Ilja Jaschin wurde bereits Ende vergangenen Jahres in Moskau zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt, weil er das Massaker öffentlich anprangerte. Der Kreml bestreitet Kriegsverbrechen in der Ukraine generell und hat es unter Strafe gestellt, dem Ruf der Armee zu schaden. Das schließt beispielsweise Kritik an Streitkräften und an Söldner-Gruppen ein. Die Meinungsfreiheit bezüglich des Kriegs ist in Russland massiv eingeschränkt.