Kreml stellt Kritik an Söldnern unter Strafe

Der Kreml hat ein neues Gesetz beschlossen, mit dem Kritik an Söldner-Gruppen wie der Gruppe Wagner unter Strafe gestellt wird. Verurteilten drohen künftig bis zu 15 Jahre Haft. Kritik an Streitkräften war bereits zuvor strafbar. In Bezug auf den Krieg ist die Meinungsfreiheit in Russland massiv eingeschränkt.