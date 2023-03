Halbtagsschüler bei Ferienbetreuung benachteiligt

Nach Beschwerden über das Anmeldeverfahren, wonach es zu einer Serverüberlastung durch das „First come, first served“-Prinzip kam, wurde jetzt umgestellt. „Mit der neuen Zwei-Phasen-Strategie will die Stadt Berufstätige und Alleinerziehende besonders berücksichtigen. Ich bin beides und werde trotzdem hintangestellt“, berichtet Elisabeth S.