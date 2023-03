Wiens Schulen basteln an Notfallplänen

Anfang dieses Schuljahres ist es schon nicht gelungen, alle Klassen in Wien mit Lehrern zu besetzen. Im Herbst könnte sich die Lage noch einmal zuspitzen. „Die Bildungsdirektion bastelt zurzeit an einem Notfallplan für das kommende Schuljahr“, sagt der oberste Pflichtschullehrer-Personalvertreter Thomas Krebs (FCG). So werden Direktoren beispielsweise angehalten, auf teilbeschäftigte Lehrer Druck auszuüben, eine Vollbeschäftigung anzunehmen.