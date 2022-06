Weiter viel Ärger über die Summer City Camps

Bis zu 700 Euro für eine Woche

Wer seinen Kindern in den Ferien eine Lernpause gönnen will, muss daher auf Camps von privaten Anbietern ausweichen. Dafür müssen Eltern allerdings tiefer in die Tasche greifen, zwischen 200 und 700 Euro zahlt man für eine Woche, das geht sich für viele Wiener einfach nicht aus. In diesem Jahr heißt es aber „Pech gehabt“, denn aus dem Büro Wiederkehr heißt es dazu: „Dass es in der Sommerbetreuung platzmäßig Probleme gibt, ist uns bekannt. Es wird für das kommende Jahr an einer entsprechenden Neuregelung gearbeitet.“ Wohin aber mit den Kindern in diesem Sommer?