Lkw-Unfall legte die halbe Westautobahn lahm

Gesamte Fahrbahn blockiert

Dadurch wurde diese Baustellenabsicherung zerstört und blockierte den gesamten Fahrbahnbereich Richtung Wien. Der Kraftwagenzug kam am linken Fahrstreifen, halb auf der Betonleitschiene, zum Stillstand. Da durch Unfall Motoröl austrat, wurde die Feuerwehr für die Bindung verständigt. Aufgrund der blockierten Fahrbahn kam es zu einem massiven Stau Richtung Wien, weshalb die Autobahn in Abstimmung mit der ASFINAG in diesem Bereich gesperrt und eine Ableitung bei der AST Mondsee durchgeführt wurde.