Prozess zum ersten Geburtstag von Schüttelbaby

Mindestens zweimal heftig geschüttelt

In Tränen aufgelöst, wird die junge Mutter in den Verhandlungssaal in Wien geführt. Den kompletten Vortrag der Anklage weint die 29-Jährige. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr versuchten Mord an ihrem eigenen Baby vor: „Sie war vollkommen überfordert. Das gipfelte in dem Vorfall. Sie packte Mya unter den Achseln und schüttelte sie mehrere Sekunden.“ - und das im Juli 2022 mindestens zweimal.