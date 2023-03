Mutter angeklagt: Schütteldrama um kleine Mya

Angeklagte habe ihre Tochter nie verletzt

Ein Rütteln an der Hüfte räumte die Frau schon vor der Polizei ein, aber keinesfalls so heftig, dass Mya fast getötet wurde. „Ich bekomme oft Fotos von ihr, wie sie in ihrem Krankenbett liegt. Wenn ich die Bilder sehe, bricht fast mein Herz“, so die Inhaftierte. Am Dienstag steht sie nun wegen Mordversuchs vor Gericht in Wien.