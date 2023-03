Der traurigste Orca der Welt ist gestorben

Orcas dürfen nicht in Gefangenschaft gehalten werden

Orcas kommen nur sehr schlecht allein zurecht, sind sie doch in freier Wildbahn ein Leben in Schulen von bis zu 70 Tieren gewohnt. Sie gelten als intelligent und sozial. Experten ist ihre Haltung in Gefangenschaft ein Dorn im Auge - vor allem, wenn die Tiere allein untergebracht sind.