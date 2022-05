Orca verirrt sich in Seine: Hilfsaktion gestartet

Mithilfe von Walgeräuschen versuchen Helfer einen in der Seine verirrten Orca in Richtung Meer zu leiten. Wissenschaftler, Polizei und Feuerwehr starteten den Einsatz am Wochenende in der Nähe der nordfranzösischen Küste. Ob die Aktion Erfolg haben wird, ist freilich unklar. „Das ist experimentell“, sagte die Bioakustik-Forscherin Charlotte Curé.