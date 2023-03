„Die Mutter wollte schon immer ein Mädchen“

Das eigene Kind zu Tode schütteln: Was muss in den Köpfen der betroffenen Eltern vorgehen? Diese Frage stellt sich nach dem Tod des nur sechs Wochen alten Elias. Am 22. Oktober 2022 ist der an Tragik kaum zu überbietende Vorfall in einem Haus der Caritas in Salzburg-Riedenburg passiert. Die Eltern sind seither in U-Haft: die Mutter (20) wegen des Verdacht des Mordes, der Vater (25) wegen Tatbeitrages.