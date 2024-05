Pinzgau hofft auf weitere Samba-Einlagen

Beim Landescup-Finale schossen die beiden den FC Pinzgau zum Sieg, die Fans begeistern sie sowohl sportlich als auch charakterlich: Die Rede ist von Gabriel Messias Reino Teixeira und Joao Pedro Gomes da Silva. Letzterer ließ im Winter seine Kontakte in seinem Heimatland Brasilien spielen und organisierte die Verpflichtung seines Kumpels. Dieser zeigte teilweise, was in ihm steckt. In neun Westliga-Partien netzte Messias viermal, dazu gelangen ihm zwei Cup-Treffer. „Ich habe in Brasilien viel trainiert, bevor ich hierher gekommen bin. Deswegen habe ich mir auch verdient, Tore zu schießen“, sagt die 22-Jährige Frohnatur. In seiner neuen Heimat fühlt er sich pudelwohl: „Ich bin zufrieden hier zu sein und mit der Stadt, sie ist sehr schön.“