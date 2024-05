Höll nach Sturz in Polen noch in Top-Ten gedüst

Eine Generalprobe stellt man sich definitiv anders vor. Vor dem Heimweltcup in Leogang stand für Downhill-Ass Valentina Höll in Bielsko Biala (Pol) das zweite Rennen der Saison an. In diesem stürzte die Mountainbikerin am Sonntag aber direkt nach dem Start. Zielstrebig wie die 22-Jährige ist, schenkte sie das Rennen aber nicht her und kämpfte sich mit acht Sekunden Rückstand noch auf Rang sechs. Der Sieg ging an Marine Cabirou (Fra).