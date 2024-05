Jungbullen können nun Frühjahrsmeister werden

Ein Spiel noch, dann ist auch in der Zweiten Liga Schluss. In der vorletzten Runde gastierten die Jungbullen in Kapfenberg und entführten drei Punkte aus dem Falkenhorst. Trotz 0:1-Rückstands bewies Liefering Moral und kämpfte sich zurück. Philipp Verhounig (78.) und Kapitän Luka Reischl (82.) sorgten für den Doppelschlag binnen vier Minuten. Für den Pongauer war es der siebente Treffer im Frühjahr. Den 3:1-Endstand stellte der Malier Gaoussou Diakite in der Nachspielzeit (91.) her.