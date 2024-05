„Plácido spendierte mir Flugtickets in die USA“

„Plácido Domingo spendierte mir am Anfang meiner Karriere Flugtickets nach New York, damit ich dort zu Castings gehen konnte. Ohne ihn und seine großzügige Hilfe wäre meine Karriere nicht möglich gewesen“, sagt Tenor Rolando Villazón. Am Montagabend dankte er das seinem Unterstützer und Idol mit einem besonderen Ständchen (Arie des Rodrigue „Ô souverain, ô juge, ô père“ aus Le Cid) bei der „50 Jahre Domingo in Salzburg“-Gala im Großen Festspielhaus.