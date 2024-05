„Nicht verlieren dürfen“ gegen „gewinnen müssen“

Wechsel an Tabellenspitze

In der 1. Landesliga trafen vergangenes Wochenende einige Vertreter des Titelrennens auf Teams im Abstiegskampf. Dabei ließ lediglich ein Top-Klub Federn. Nicht so Neumarkt: Mit dem 2:0-Sieg in Bad Hofgastein rückten die Flachgauer zurück auf die Poleposition der Tabelle. „Ein verdienter Sieg trotz schwacher Leistung“, resümiert Neumark-Sektionsleiter Hans Hajek prägnant. „Unsere Jungs machen sich aktuell zu viel Druck. Im Saisonfinale müssen wir das abstellen.“