Mehrere Einbrüche am Pfingstwochenende

In der Nacht zum 20. Mai brachen bislang unbekannte Täter in zwei Garagen und in eine Mehrparteienhausgarage in Salzburg Bergheim ein. Die Einbrecher stahlen daraus ein Mountainbike und ein E-Bike. Auch in Elsbethen-Glasenbach zeigten zwei Eigentümer Diebstähle von E-Bikes aus Kellerabteilen an. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.