Ruderduo Reim/Schöberl hat allerletzte Chance

Einmal geht‘s noch! Der österreichische Leichtgewicht-Doppelzweier bestehend aus Lukas Reim und Julian Schöberl gewann am Montag bei der Olympiarestplatz-Regatta von Luzern (Sz) den Hoffnungslauf. Damit stehen der Salzburger und der Linzer im Finale am Dienstag (11.30), wo es die noch zwei Tickets für die Olympischen Spiele in Paris (Fra) gibt.