Flachgauer (77) verbrannte sich bei Arbeitsunfall

Schwere Verbrennung hat am Montagvormittag ein 77-Jähriger bei einem Arbeitsunfall in seiner Werkstatt in Bürmoos erlitten. Beim Arbeiten dürften Lacke auf seine Bekleidung geraten sein. Als es beim Schleifen mit einem Trennschleifer zu einem Funkenflug kam, fing das Gewand im Bereich des Oberkörpers Feuer.