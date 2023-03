Diesen Fluch hat VSV-Torhüter Lamoureux besiegt

Was für eine Erleichterung für VSV-Goalie „JP“ Lamoureux! Seit elf Jahren spielt er in der heimische Liga bei Laibach, VSV, Wien, Salzburg und jetzt wieder Villach - und noch nie hatte er ein Shutout beim KAC gefeiert. Diesmal gelang ihm beim 4:0 in Klagenfurt das Kunststück, auf Klagenfurter Eis ohne Gegentor zu bleiben. „Es war war das wichtigste Spiel in meiner Karriere. In den Play-offs sind Auswärtssiege in Klagenfurt so schwierig zu holen, wir waren echt stark“, freut sich der Villacher Schlussmann.