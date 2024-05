Jubiläumskirchtag: Zwei Tage voller Speckgenuss

Zuerst bekommt der Gurktaler Luftgeselchte Zeit zum Reifen, und nun ist die Zeit zum Genießen da. Am Samstag, 4. Mai, und am 5. Mai wird in Weitensfeld zum 20. Mal der Gurktaler Speckkirchtag gefeiert – mit Köstlichkeiten für Gaumen, Auge und Ohr.