Markt ist der neue „Hotspot“ für die Stadt

Da muss man hin

Der beliebte Bauernmarkt ist nicht nur an Markttagen voll, sondern bietet auch eine Bühne für die Partyfans. Er ist sozusagen der neue „Hotspot“ in Klagenfurt. Bei den Afterwork-Festen machten nicht nur die Marktwirte schöne Umsätze, nach der Sperrstunde um 22 Uhr ziehen die Gäste in die Innenstadt weiter. Horny: „Heuer war auch beim Fasching viel los. Im September wollen wir ein Erntedankfest aufziehen.“