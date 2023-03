ÖVP-Politikerin wettert gegen LGBTQ-Förderungen

Beratungen zu Hormontherapien für Jugendliche „bedenklich“

„Besonders alarmierend: Wie Anfragebeantwortungen zeigen, führen diese geförderten Vereine Beratungen zu Hormontherapien für Jugendliche durch. Diese sogenannten Pubertätsblocker verzögern den Eintritt der Pubertät, bis sich der/die Jugendliche entschieden hat, welchem Geschlecht sie/er sich zugehörig fühlt. Das ist höchst bedenklich, da Pubertätsblocker schwere Nebenwirkungen haben können. Stadtrat Wiederkehr selbst vergleicht in einer Anfragebeantwortung jedoch Hormontherapien mit Aknetherapien. Hier zeigt sich das mangelnde Problembewusstsein des zuständigen Stadtrats“, wendet sich Hungerländer in einem Schreiben an krone.at.